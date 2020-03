Ostra wymiana zdań w RMF FM. Mazurek punktuje Neumanna

– Panie pośle, czy możemy porozmawiać o konkretach? Pieniądze na Narodowy Fundusz Zdrowia: 2015 roku – 69 mld złotych, w zeszłym roku to było 90 mld, w tym roku to 97 mld. To jest potężny wzrost, jeśli pan tego nie widzi, to jest wzrost prawie o połowę – wymieniał dziennikarz. – Onkologia: w ciągu pięciu lat wzrost o 45 proc., w 2015 roku było 7,6 mld zł, w tym roku będzie 11 mld plus 1,5 mld na inwestycje – dodawał.

– Jeśli mogę o zdrowiu, bo chyba na tym się znam – stwierdził Neumann. – O wiemy, wiemy. Ma pan zdaje się sprawę w prokuraturze – przerwał mu Robert Mazurek.

– 4,7 proc. PKB na zdrowie w 2015 roku i w tym roku jest tak samo. Mówimy o realnych środkach. Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że ma pan więcej nominalnie, dlatego, że nominalnie rosły pensje i koniec – kontynuował Neumann.

– O 45 procent – przypomniał dziennikarz.

– I koszty wzrosły o 45 proc. Dzisiaj szpitale są bardziej zadłużone, niż w 2015 roku – ocenił polityk PO.

– Pan był wiceministrem zdrowia, prawda? A pamięta pan, kto był ostatnim ministrem zdrowia w rządzie Platformy? – dopytywał Mazurek.

– Pamiętam. Marian Zembala – odpowiedział mu poseł.

– I wie pan, co robi Marian Zembala teraz? Chodzi i wyśpiewuje pieśni pochwalne ku czci Łukasza Szumowskiego i rządów PiS – zauważył dziennikarz.

– Proszę nie tworzyć wrażenia, że nagle w zdrowiu przybyło – zaapelował Neumann. – Tak działa PiS, robi pic przy zdrowiu i nagle się te środki rozmywają. Nie warto wierzyć w takie obietnice – dodawał.

– Pan nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Na liczby się pan krzywi. Zostawmy liczby, skoro panu z nimi nie po drodze... – stwierdził dziennikarz.

– Jest mi po drodze z liczbami, tylko trzeba się na nich znać – stwierdził Neumann.

– Tak, trzeba się znać. 11 mld to jest mniej niż 7,6 mld zdaniem Sławomira Neumanna – podsumował dziennikarz.