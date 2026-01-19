"Dlaczego miałbym to robić?". Babisz zaskoczył ws. Grenlandii

Premier Andrej Babisz został zapytany przez dziennikarzy, czy Czechy są gotowe stanąć w obronie Grenlandii i czy przyłączą się do deklaracji wyrażającej jednoznaczne poparcie dla wyspy.

– Dlaczego miałbym to powiedzieć? Mówimy, że w NATO liderem są Stany Zjednoczone, a tego typu starcia są kontrproduktywne. Musimy dojść do porozumienia – stwierdził, cytowany przez stację CNN Prima News. – Z pewnością preferujemy porozumienie w ramach Sojuszu. Byłoby bardzo niefortunne, gdyby doszło do kłótni – powiedział Babisz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Może [Amerykanie] chcą ją [Grenlandię] kupić – dodał Babisz. Premier Czech wskazał, że sam kupił globus za 15 tys. czeskich koron [ok. 2,6 tys. zł], żeby lepiej zorientować się w obecnej sytuacji geopolitycznej i "dokładnie zobaczyć, gdzie leży Grenlandia". – Rakieta Oriesznik z Rosji dotarłaby do Białego Domu w 26 minut. Po 11 minutach przeleciałaby nad Grenlandią. Argumenty prezydenta Trumpa dotyczące Chin i Rosji są więc trafne – zakończył polityk.

Do amerykańskich roszczeń wobec pozostającej pod nadzorem Danii wyspy, Babisz odniósł się raz jeszcze na portalu X. "Grenlandia jest autonomicznym terytorium Danii. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale będziemy wspierać dialog, a nie deklaracje. Polityka zagraniczna to kwestia dyplomacji, a nie tego, kto wygłosi najmocniejsze oświadczenie w mediach społecznościowych".

"Jesteśmy gotowi do obrony". UE reaguje na groźby Trumpa

W najbliższych dniach odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. To reakcja na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział nałożenie dodatkowych ceł na państwa europejskie, które wysyłają żołnierzy na Grenlandię. "Biorąc pod uwagę wagę ostatnich wydarzeń oraz potrzebę lepszej koordynacji działań, postanowiłem zwołać w najbliższych dniach nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej" – przekazał na platformie X szef RE, odnosząc się do najnowszych napięć wokół Grenlandii.

Z przekazanych wcześniej przez brytyjski "Financial Times" informacji wynika, że Unia Europejska planuje przygotować cła odwetowe w odpowiedzi na groźby Donalda Trumpa.

W swoim wpisie Antonio Costa poinformował również, że odbył w tej sprawie konsultacje z krajami członkowskimi. – jak podkreślił – potwierdzają one jedność ws. zasad prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej i suwerenności narodowej oraz w poparciu i solidarności z Danią i Grenlandią.

Czytaj też:

"To śmiertelne zagrożenie dla Polski". Zandberg alarmujeCzytaj też:

Ujawniono treść listu Trumpa. "Nie czuję już obowiązku"