Weszła nowa opłata od każdego smartfonu. Mentzen kpi z wyroku NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, zgodnie z którym urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety czy laptopy, mogą być traktowane jak telewizor. Każde urządzenie bowiem, które może w natychmiastowy sposób odebrać program radiowy lub telewizyjny, jest traktowane jako odbiornik.

Z tego wyroku kpi Sławomir Mentzen. Polityk zamieścił nagranie na temat abonamentu.

– Sądy administracyjne i Poczta Polska uznały, że właśnie to urządzanie [pokazuje swój smartfon] na którym oglądacie to nagranie, jest telewizorem tylko trochę mniejszym, dlatego trzeba za niego zapłacić abonament radiowo-telewizyjny. Jeżeli macie firmę to musicie osobno taki abonament płacić za każde urządzenie, za każdy taki telefon, za każde radio w waszym samochodzie. Więc jeżeli nie macie w domu telewizora, ale macie telefon, to musicie płacić abonament radiowo-telewizyjny. Do 25 każdego miesiąca w każdej placówce Poczty Polskiej - mówi Sławomir Mentzen na nagraniu.

Zapłacimy więcej za radio i telewizję

Od stycznia 2026 roku wzrasta opłata abonamentowa za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Za radio trzeba – 9,50 zł miesięcznie (w 2025 roku było to 8,70 zł), za telewizję – 30,50 zł (w 2025 roku – 27,30 zł).

KRRiT przypomina w komunikacie, że rejestracji odbiorników dokonuje się w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika.

„Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej – wynika on wprost z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych” – czytamy.

Dla wnoszących opłatę za abonament przewidziane są zniżki. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące – 4 proc., za sześć miesięcy – 5 proc., a za 12 miesięcy – 10 proc.

