"Niedopuszczalne". Szłapka wywołał ostrą reakcję swoim wpisem

W piątek rzecznik rządu Adam Szłapka w mediach społecznościowych zaatakował kancelarię prawną, reprezentującą byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.

„Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej ‘KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS’. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski” – napisał na platformie X.

Adwokat Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, stanowczo odrzucił insynuacje. Zapowiedział przy tym podjęcie kroków prawnych. "Za ten wpis skończy Pan w sądzie” – napisał w odpowiedzi na post Szłapki.

ORA przeciwko atakom na adwokatów

Głos w sprawie zabrała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. W wydanym oświadczeniu zdecydowanie sprzeciwiła się wszelkim formom "niewłaściwego traktowania oraz oceniania adwokatów w przestrzeni publicznej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych".

ORA podkreśliła, że atakowanie adwokata za podejmowane działania jest "niedopuszczalne" oraz jest nieuprawnioną próbą "wywierania nacisku" na prawnika. Zaapelowano także o "poszanowanie roli obrońcy w postępowaniach karnych jako gwarancji podstawowych zasad państwa demokratycznego i rządów prawa".

"Bardzo dziękuję Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie za jednogłośnie przyjęte stanowisko w związku z piątkowymi atakami na mnie rzecznika rządu @adamSzlapka oraz innych polityków i niektórych dziennikarzy" – napisał w komentarzy mecenas Bartosz Lewandowski. Prawnik podziękował za wsparcie również koleżankom i kolegom z palestry, a także prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej Dariuszowi Rosatiemu za "przypomnienie na czym polega istota zawodu adwokata".

twitterCzytaj też:

Azyl dla Ziobry. Tak wygląda sytuacja w państwie TuskaCzytaj też:

"Parszywy rzecznik". Ziobro nie wytrzymał po wpisie Szłapki