Były minister zdrowia chwali inicjatywę Andrzeja Dudy. "To dobry pomysł"

Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy powstanie specjalny Fundusz Medyczny z budżetem niemal 3 mld rocznie. Będą to dodatkowe środki przeznaczone na leczenie chorób onkologicznych, a także finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. Czy to dobra inicjatywa?

Marek Balicki: Jak najbardziej.

Dlaczego?

To ważne, że prezydent zauważył potrzebę pomocy tym, których pomoc nie mieści się w standardowych ramach finansowania przez NFZ. Nowo tworzony fundusz będzie mógł wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, które leczą się na choroby rzadkie. Minister Łukasz Szumowski sporo o nich mówił. Musimy zadbać o pacjentów, którzy borykają się z rzadko spotykanymi schorzeniami. Dlatego idea Funduszu Medycznego to dobry kierunek.

Od kilku lat nakłady na służbę zdrowia są zwiększane, ale rosną także wydatki. Skoro część ekspertów twierdzi, że kondycja sektora zdrowia nie jest taka zła, to może nie ma sensu dokładać do budżetu?

Od jakiegoś czasu sytuacja polskiej służby zdrowia uległa znacznej poprawie. Jednak musimy pamiętać, że nadal jest sporo do zrobienia. Nadal borykamy się z problemami, które do tej pory nie zostały rozwiązane. Wyjście frontem do pacjentów z chorobami rzadkimi to kolejny krok w postępie i naprawie sektora zdrowia. Przynajmniej tak na to patrzę. Przypomnę, że opozycja dużo mówiła o brakujących środkach na zdrowie. Mam nadzieję, że będą usatysfakcjonowani.

Jeżeli mówimy o chorobach rzadkich, to jakie schorzenia mamy na myśli?

Nie chciałbym wymieniać poszczególnych schorzeń, ponieważ wszystko będzie dopracowywane i dookreślone. Jednak w przewadze chodzi m.in. o choroby genetyczne, na które często nie ma leków, a jeśli są i występują na terenie Polski, to nie zawsze mają szansę na to, aby zostać wyleczone z uwagi na brak funduszy. Ma nadzieję, że teraz wszystko się zmieni.

Na lepsze?

Oczywiście, że tak. Innej opcji nie przewiduję.