Warszawa zamknie szkoły? Jest wniosek prezydenta

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał podczas konferencji prasowej, że w związku z koronawirusem zwrócił się do wojewody z wnioskiem o rozważenie sytuacji ewentualnego zamknięcia placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim.

– Zwróciłem się do wojewody z pismem, żeby rozważyć sytuację ewentualnego zamknięcia placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim. W środę będziemy rozmawiali na ten temat z innymi prezydentami miast, z panem premierem – powiedział Trzaskowski.

Szef stołecznego Ratusza przypomina, że decyzja o zamknięciu placówek oświatych jest podejmowana przez wojewodę, będącego przedstawicielem władzy centralnej w terenie: – To są działania wyjątkowe i one wymagają decyzji rządu. My możemy rekomendować pewne zachowania, natomiast zależy nam na tym, żeby decyzja była podjęta we właściwym momencie po konsultacjach i na wniosek uprawnionych inspektoratów rządowych.

Trzaskowski skierował pismo do dyrektorów szkół w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa w szkole. W takiej sytuacji dyrektorzy placówek mogą zawiesić ich funkcjonowanie do uzyskania wyników testu.

W szpitalu zakaźnym w Warszawie na obserwacji są 33 osoby, 67 objętych jest kwarantanną domową a ponad tysiąc jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

