Druga ofiara koronawirusa w Polsce

"Zmarła druga osoba zakażona #koronawirus. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu (woj. dolnośląskie) i miał choroby współistniejące" – poinformował resort zdrowia.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.

Koronawirus w Polsce

Jak dotąd w Polsce potwierdzono 68 przypadków koronawirusa. Niestety, w czwartek przed południem zmarła pierwsza osoba – pacjentka w szpitalu w Poznaniu. Dwa dni temu w środę rząd podjął decyzję, że do 25 marca zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola i żłobki. Swoją działalność ograniczają także muzea, teatry i kina.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski spodziewa się, że do końca tygodnia liczba zakażonych koronawirusem wzrośnie do 100, natomiast w przyszłym tygodniu może wynieść 1000. Szumowski zapowiedział też rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Od jutra ma zacząć obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Rząd zdecydował o tymczasowym przywróceniu granic z UE. Obostrzenia potrwają od 15 marca do 25 marca. – Staramy się ograniczyć dopływ nowych osób z zagranicy, które będą rozsadnikiem koronawirusa w Polsce – mówił premier Morawiecki. W ramach walki z koronawirusem również funkcjonowanie centrów i galerii handlowych zostanie ograniczone.

W związku z pandemią lekarze zalecają pozostanie w domu, unikanie większych skupisk ludzi, często mycie rąk mydłem i ciepłą wodą