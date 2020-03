Polacy wrócą do kraju m. in. specjalnymi lotami. Premier podał szczegóły

– Zaplanowane wcześniej loty czarterowe odbędą się zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami. Jeśli ktoś wyjechał na urlop tydzień lub dwa tygodnie temu i za kilka dni przypada mu lot do Polski, to odbędzie się on zgodnie z harmonogramem – wyjaśnił premier Morawiecki podczas konferencji w KPRM. Szef rządu podał możliwości, jakie państwo polskie stworzy swoim obywatelom chcącym powrócić do kraju.

Specjalne loty

– Wobec Polaków, którzy utknęli lub po prostu przebywają w innych częściach świata, rzadziej odwiedzanych, chcemy zaoferować na specjalnej stronie PLL LOT możliwość zapisywania się na loty do kraju – podkreślił premier. – Opłata za lot będzie zryczałtowana, jednakowa dla wszystkich. Cudzoziemcy którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, mają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce będą mogli wracać do Polski na zasadach jak obywatele – wskazał Morawiecki.

Dalej szef rządu wspomniał też o obywatelach polskich, którzy nie mają możliwości powrotu transportem kołowym. – Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicę Polski transportem kołowym, tworzymy trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą – zaznaczył Morawiecki.

W konferencji w KPRM udział wziął także prezes PLL LOT Rafał Milczarski. – PLL LOT będzie realizował program powrotu Polaków do kraju. Pierwsze loty w tej formule już jutro - przekazał.