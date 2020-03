"Łączę się w bólu z rodzinami ofiar". Nowy spot Kidawy-Błońskiej

Oszuści wykorzystują epidemię i rozsyłają fałszywe SMS-y. Zobacz, jakiego linku unikać

"Ministerstwo Zdrowia nie rozsyła żadnych SMS-ów dotyczących wsparcia żywieniowego, to fake news" - przekazał resort. Władze i policja proszą, by nie wchodzić na stronę internetową, do której link znajduje się w SMS-ach rozsyłanych przez...