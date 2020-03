Koronawirus: Tusk sugeruje, że nie można wierzyć polskiemu rządowi

Dyrektor generalny WHO zabrał głos podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Genewie. Wyraził zadowolenie z faktu, że coraz więcej państw wprowadza zdecydowane środki ograniczające rozprzestrzenianie się Covid-19. Zaznaczył jednak, że samo ograniczenie kontaktów nie wystarczy do pokonania pandemii.

"Po raz kolejny, nasze główne przesłanie to: badać, badać, badać. To poważna choroba. Pomimo wskazać, że grupą najwyższego ryzyka są osoby powyżej 60. roku życie, umierają także młdzi ludzie, włącznie z dziećmi" – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. "WHO wydałanowe wytyczne kliniczne ze szczegółowymi informacjami na temat opieki nad dziećmi, osobami starszymi i kobietami w ciąży. Do tej pory obserwowaliśmy epidemie w krajach o zaawansowanych systemach opieki zdrowotnej. Ale nawet tam służba zdrowia boryka się z poważnymi problemami" – wskazał szef WHO.

Do wypowiedzi dyrektora WHO odniósł się były polski premier. Donadl Tusk wykorzystać sytuację do ataku na polskie władze. "WHO nie prowadzi kampanii wyborczej. Można im wierzyć" – pisze Tusk na Twitterze sugerując, że w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, służby specjalnie ograniczają liczbę przeprowadzanych testów.