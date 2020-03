Nie siedźmy na kanapie, a wyjdźmy samotnie pobiegać

Jest bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli żyć z tym wirusem przez kilka miesięcy i że nie jest to sprawa, która minie po kilku tygodniach. Póki prace nad szczepionką trwają, my jedyne co możemy robić, to wzmacniać nasz układ odpornościowy.

Amerykański epidemiolog i dyrektor Centrum Badań i Polityki w zakresie chorób zakaźnych Michael Osterholm w wybitnej publikacji „Deadliest Enemy” analizuje przykłady różnych epidemii, które nawiedziły ludzkość, jak również przewiduje warunki epidemii wywołanej wirusem typu SARS. Michael Osterholm wprost mówi, że nie należy się łudzić, że sprawa rozwiąże się po kilku tygodniach. Prawdopodobnie trzeba będzie nauczyć się żyć z tym wirusem.Praktyczne wnioski, jakie można wyciągnąć z książkiOsterholma, jak również z wywiadu z Joe Roganem, to: 1. Nie siedźmy tylko i wyłącznie na kanapie, oglądając filmy lub czytając książki, a starajmy się uprawiać sport (po dwóch tygodniach przebywania wyłącznie w domu i braku ruchu nasz naturalny układ odpornościowy ulegnie znacznemu osłabieniu).

2. Wychodźmy regularnie na dwór, aby nie stracić swojej naturalnej obrony immunologicznej (oczywiście należy omijać miejsca zatłoczone, izolowanie się jest słuszne).

3. Zmniejszmy spożycie alkoholu do minimum (regularne spożycie alkoholu osłabia układ odpornościowy).

4. Ograniczmy palenie (z danych jakie otrzymaliśmy z Chin wynika, że śmiertelność była wyższa u starszych mężczyzn niż u kobiet, ponieważ większość mężczyzn w Państwie Środka jest palaczami).

5. Zmniejszmy spożycie słodyczy, a zastąpmy je owocami.

6. Wychodźmy na spacery do parków i lasów.

7. Biegajmy wieczorami.

8. Morsujmy lub w jakiś inny sposób wystawiajmy się na działanie zimna.

9. Regularnie się wysypiajmy.

10. Jeśli cierpimy na choroby związane z nadciśnieniem, czy cukrzycą, to należy regularnie i skrupulatnie zażywać przepisane lekarstwa. Szczególnie zagrożone grupy to: 1. Osoby starsze

2. Palacze

3. Osoby otyłe

4. Osoby z przewlekłymi chorobami Polecam zapoznanie się z pełnym wywiadem z Michaelem Osterholmem: Artykuł wyraża poglądy autora i nie musi być tożsamy ze stanowiskiem redakcji.