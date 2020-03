Saloniki prasowe w centrach handlowych będą otwarte

O sprawie informuje portal wirtualnemedia.pl.

Do Izby Wydawców Pracy masowo napływały informacje o zamykaniu punktów sprzedaży prasy. Izba Wydawców Prasy zwrociła się w związku z tym do kancelarii premiera o doprecyzowanie przepisów dotyczących zamykania punktów w centrach handlowych. Okazuje się, że przedsiębiorcy mylnie zinterpretowali przepisy i nie muszą zamykać saloników prasowych. - Sytuacja powoli wraca do normy - zapewnia dyrektor generalny IWP Marek Frąckowiak.

Z powodu epidemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia wydało 13 marca br. rozporządzenie o stanie zagrożenia epidemiologicznego. Zapisano w nim m.in., że od 14 marca w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kwadratowych ustanawia się czasowe ograniczenie handlu.

