"Ukraina bez Polski nie wejdzie do UE". Czarzasty: Może powinniśmy wreszcie postawić warunki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pod koniec maja zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zełenski stracił Order Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Czarzasty nie chciał komentować decyzji Nawrockiego

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, w niedzielę w Polsat News powiedział, nie będzie stawał w tej sprawie po żadnej ze stron.

– Nie ma co się wzajemnie krytykować albo popierać w takich sprawach w tej chwili w Polsce, dlatego że to budzi emocje. Bez względu na to, czy dobre czy złe i z której strony. To do niczego nie doprowadzi – dodał.

Nie chciał ocenić decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ "nie chce skłócać Polek i Polaków".

– Decyzja Ukrainy w sprawie nazwy UPA była skandaliczna. Była zła, potępiam tę decyzję. Ale czy próbujemy z tego konfliktu i z tego sporu jakoś wyjść? Lepiej mieć kanał rozmów, niż go uciąć – mówił.

Włodzimierz Czarzasty ocenił, że "Polska będzie niepodległa i silna wtedy, kiedy będzie niepodległa i silna Ukraina".

– W związku z tym pytanie jest takie na przyszłość, na 5-10 lat do przodu. Czy lepiej rozmawiać, czy lepiej te kontakty rozwalać? Myślę że pan prezydent Nawrocki wiedział, co robi. Pytanie jest takie, czy po tej decyzji pana prezydenta Nawrockiego sytuacja się uspokaja? Czy idziemy raczej w stronę konfliktu? (…) Jeżeli Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, to czy to jest dobry pomysł dla biznesu przy odbudowie Ukrainy? – mówił marszałek Sejmu.

Ukraina w UE? "Bez Polski nie wejdzie"

Mówiąc o ewentualnym członkostwie Ukrainy w UE, podkreślił, że "chcę powiedzieć, że Polska bez Ukrainy nie będzie bezpieczna".

– Jeszcze raz to mówię. Ale Ukraina bez Polski nie wejdzie do Unii Europejskiej. Może powinniśmy wreszcie postawić warunki – mówił.

Zaznaczył przy tym, że w tej sprawie liczy się współpraca mimo potknięć ze strony Ukrainy.

– Ja w tej sprawie będę podejmował rozsądne decyzje i wykonywał rozsądne gesty. Ktoś musi naprawdę w tej sprawie stanąć z boku wobec tej głupoty, która się zdarzyła ze strony ukraińskiej – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

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