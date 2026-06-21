"Staniemy na głowie, aby miał szansę". Kaczyński przedstawił kandydata PiS na RPO

W trakcie XXI Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" prezes PiS przedstawił kandydata partii na RPO. Będzie nim Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL.

– My staniemy na głowie albo nawet, jak to się mówi, na uszach, żeby jednak w tym trochę tak rozsypującym się układzie w Sejmie jednak miał jakąś szansę. Gorzej będzie z Senatem – powiedział Kaczyński.

Kadencja obecnego Rzecznika Prawa Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka kończy się 23 lipca 2026 roku. Termin zgłaszania kandydatur na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich upływa 23 czerwca. Kadencja RPO trwa pięć lat. Ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji przez więcej niż dwie kadencje. RPO jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu.

KO wybrała już swojego kandydata?

Według doniesień TVN24, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na stanowisko RPO będzie adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. Sama zainteresowana nie chce komentować sprawy.

Jednak jak ustalił dziennikarz Konrad Piasecki, przewodniczący klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński rozesłał już do posłów swojego ugrupowania SMS-y z "prośbą" o podpisywanie się pod listą poparcia dla kandydatury Gregorczyk-Abram.

Według nieoficjalnych doniesień, Nowa Lewica zadeklarowała gotowość poparcia tej kandydatury. Po wstępnych rozmowach sprzeciwu nie zgłosiło również Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wyrok dla Borowskiego

W styczniu Borowski usłyszał wyrok pół roku pozbawienia wolności za znieważenie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Chodzi o wypowiedź na antenie Telewizji Republika. Opozycjonista został zobowiązany do przeproszenia mecenasa, jednak tego nie zrobił.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli zdecydował, że Adam Borowski może odbywać karę więzienia. Opozycjonista jest po udarze, choruje na nowotwór, ma 70 lat. Sam Borowski nie kryje sprzeciwu wobec wyroku. Podkreśla, że nie zamierza przepraszać i uważa orzeczenie za niesprawiedliwe.

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