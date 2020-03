Wybory prezydenckie dopiero za rok? Kosiniak-Kamysz: Nie będę kwestionował mandatu Andrzeja Dudy

Coraz więcej polityków opozycji domaga się od prezydenta zmiany terminu nadchodzących wyborów. Rządzący uważają, że na tę chwilę nie ma takiej potrzeby. Temat wyborów prezydenckich poruszył podczas internetowej konferencji prasowej kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności, to święte są zdrowie i życie naszych rodaków. Walka o utrzymanie naszej gospodarki, miejsc pracy dla pracowników i pracodawców, a nie wybory – podkreślił. Polityk zadeklarował, że "jeżeli trzeba je przesunąć nawet o rok, tak jak to się stało w Wielkiej Brytanii, tam o rok są przesunięte wybory samorządowe z maja 2020 na maj 2021", to on jest na to gotowy. – I nie będę kwestionował mandatu Andrzeja Dudy – dodał Kosiniak-Kamysz.