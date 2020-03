Wyborczy stan nadzwyczajny

To, co jeszcze niedawno wydawało się nieprawdopodobne, a co Szymon Hołownia nazywał „opcją atomową”, staje się realne. Po zeszłotygodniowej decyzji o zamknięciu szkół, uniwersytetów i wielu innych instytucji coraz częściej pojawia się postulat „przełożenia wyborów”. Trzeba to pisać w cudzysłowie, bo takiej instytucji jak „odwołanie” lub „przełożenie” wyborów polskie prawo nie przewiduje.