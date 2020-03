Nagrano Merkel, jak z wyższością mówi o Polakach. Bezcenny komentarz Ziemkiewicza

Kamery zarejestrowały prywatną rozmowę kanclerz Merkel podczas konferencji prasowej. Jej rozmówca informuje ją, że w Polsce na test dot. koronawirusa trzeba czekać 8 dni, na co Merkel odpowiada "No tak, tacy oni (Polacy) są" Jej rozmówca kontynuuje, że w Niemczech trzeba czekać jedynie 4 godziny na przeprowadzenie testu. Merkel cały czas mu potakując dodaje "tak, przetestowaliśmy masy ludzi".

Skąd kanclerz Niemiec wzięła informacje, że w Polsce trzeba czekać 8 dni na przeprowadzenie testu? Rafał Ziemkiewicz uważa, że dziennikarze "z okolic Czerskiej, Wiertniczej i Domaniewskiej" mogli przekazać swoich kolegom z Niemiec taką "informację".

"Ciekawe skąd Merkelowa wzięła „niusa” o czekaniu w Polsce na cov-test 8 dni. Obstawiam, że jak zwykle „dziennikarze” z okolic Czerskiej, Wiertniczej i Domaniewskiej żalili się niemieckim korespondentom na polnisze wirtszaft, by się podlizać, że w tym dzikim kraju oni jedni są ok" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Rząd walczy z koronawirusem

Liczba chorych w całym kraju wzrosła do 305. Pięć osób niestety zmarło.

W związku z epidemią zamknięto szkoły i przedszkola, a także granice (dla cudzoziemców). Ograniczono działalność teatrów, muzeów i kin. Wiele osób przeszło na tryb pracy zdalnej.

Wczoraj prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przedstawili pakiet pomocowy dla firm o wartości ponad 200 mld złotych. Nazwano go "tarczą antykryzysową".