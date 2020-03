Dramatyczna sytuacja w mazowieckim szpitalu. Pomoże marszałek Karczewski

Wojewoda mazowiecki wysyła lekarzy z innych mazowieckich placówek do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. To placówka, która znalazła się w dramatycznej sytuacji - donosi portal "Gazety Wyborczej". Zakażenie SARS-Cov-2 wykryto tam do środy u 11 pracowników medycznych, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. To spowodowało, że zaszła konieczność odseparowania ich od pacjentów. Problemem placówki jest także brak sprzętu i narzędzi medycznych - na wyczerpaniu są maseczki, fartuchy, czy płyny dezynfekujące.

Na problemy szpitala reaguje wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł. Zapewnił on, że służby udzielą pomocy tak, by każdemu pacjentowi zapewnić opiekę.

"Pacjenci z potwierdzonym pozytywnym wynikiem zarażenia COVID-19 wymagający dalszej hospitalizacji będą przetransportowani do Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto wojewoda mazowiecki skieruje do pracy w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą dodatkowych lekarzy internistów oraz chirurgów z innych placówek. Pozostali chorzy z potwierdzonym pozytywnym wynikiem, których stan zdrowia pozwala na wypisanie do domu, będą przebywać w domowej izolacji" - poinformowało biuro prasowe wojewody.

Wśród "nowych" lekarzy znaleźć ma się właśnie Stanisław Karczewski. Obecny wicemarszałek Senatu pracował właśnie w tej placówce od 1981 roku. Pełnił tam funkcję ordynatora oddziału chirurgii, był także dyrektorem szpitala.