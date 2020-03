Prezydent chce umorzenia składek ZUS

Prezydent chce, by w rządowej ustawie antykryzysowej dotyczącej walki z koronawirusem znalazł się zapis o anulowaniu na trzy miesiące składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców, których przychody spadły o więcej niż połowę w porównaniu z lutym 2020 r.

Andrzej Duda poinformował o tym po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, minister rozwoju Jadwigą Emilewicz oraz prezesami ZUS i BGK.

– Uznałem, że wprowadzenie trwałego zwolnienia z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące musi zostać wpisane do ustawy (antykryzysowej – red.) po to, by była gwarancja, że ten koszt nie będzie obciążał mikroprzedsiębiorcy – powiedział prezydent.

Stwierdził, że zaproponowane rozwiązania będą kosztowały ok. 13 mld zł miesięcznie. – To więcej niż zaproponowano na Węgrzech. Tam ma to charakter branżowy, u nas powszechny – tłumaczył Andrzej Duda.

– Mam nadzieję, że przyjmiemy takie rozwiązania, które w jak największym stopniu uratują polską gospodarkę, państwo i rodzinne budżety – dodał.

Prezydent zapowiedział, że w poniedziałek o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (w formie telekonferencji), żeby "w gronie całej polskiej sceny politycznej" przedyskutować proponowane rozwiązania.