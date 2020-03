Poseł PiS zakażony koronawirusem: To trudna lekcja dla nas i dla mnie osobiście

Poseł klubu PiS Edward Siarka został zakażony koronwirusem. Informację tę przekazała wczoraj jego asystentka, która została objęta kwarantanną. Potwierdził ją także sam zainteresowany. We wpisie zamieszczonym na Facebooku polityk Solidarnej Polski poinformował, że obecnie przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Podziękował za wszelkie słowa otuchy, życzenia powrotu do zdrowia oraz modlitwę.

"Na tą chwilę czuje się dobrze. Bardzo dziękuje personelowi szpitala za profesjonalną opiekę" – napisał. Edward Siarka wskazał też, gdzie mógł zarazić się koronawirusem. Jak podkreślił, prawdopodobnie doszło do tego podczas spotkania z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości. Poseł zapewnił, że dopełnił wszystkich procedur zgodnie z zaleceniami sanepidu w celu zminimalizowania ryzyka.

Na koniec zwrócił się do Polaków z apelem. "Zwracam się do Państwa z prośbą o modlitwę w intencji naszego kraju. Zjednoczeni pokażmy, ze chodzi tutaj o odpowiedzialność i solidarność. Nie wykorzystujmy choroby aby publicznie szukać spekulacji i obrażać innych. To trudna lekcja dla nas i dla mnie osobiście. Mam pewność, że działając zgodnie z procedurami wdrożonym przez nasze Państwo podołamy dzisiejszym wyzwaniom. Bardzo proszę o pozostanie w domach. Życzę Państwu i sobie dużo zdrowia" – napisał.