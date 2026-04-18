Pilny komunikat wojska. "Doszło do incydentu w rejonie operacji"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że "w sobotę, 18 kwietnia br., podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL doszło do incydentu w rejonie operacji".

"W bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy" – napisano.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że "żaden z żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL nie odniósł obrażeń". Dodało, że "w wyniku zdarzenia odnotowano lekkie uszkodzenia trzech pojazdów kontyngentu".

"W związku z incydentem wdrożono dodatkowe środki ostrożności, a realizacja konwojów została czasowo wstrzymana" – podkreśliło.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wskazało, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie operacji jest na bieżąco monitorowana. "Wszystkie działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z dowództwem misji ONZ oraz partnerami" – podkreślono.

"Oddajemy hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął dziś podczas realizacji zadań w rejonie operacji. Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" – dodało.

Francuski żołnierz zginął w Libanie

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował na platformie X, że "starszy sierżant Florian Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban zginął dziś rano w południowym Libanie podczas ataku na UNIFIL".

Dodał, że trzech jego towarzyszy broni zostało rannych, a następnie ewakuowanych.

Zawieszenie broni w Libanie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że od północy z czwartku na piątek w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Amerykański przywódca uzgodnił porozumienie z prezydentem Libanu Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

W sobotę armia Izraela poinformowała o przeprowadzeniu ataku na bojowników Hezbollahu, którzy zbliżyli się do sił izraelskich. Siły Obronne Izraela zapewniły, że ich działania nie naruszyły obowiązującego zawieszenia broni.

