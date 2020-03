Ziemkiewicz: Niektórzy ogłosili, że nas nie ma. Przedwczesna radość

Drodzy Czytelnicy! Najbliższy numer tygodnika „Do Rzeczy” wyjątkowo ukazał się wyłącznie w wydaniu cyfrowym. Wynika to z rozwoju sytuacji na rynku w związku z epidemią koronawirusa, ze znacznego ograniczenia liczby punktów dystrybucji prasy. Dlatego wszystkich tych, dla których nasze pismo jest ważne, zachęcam tym razem do zakupu wydania w Internecie. Będzie to możliwe już od dziś. Kolejne wydanie „Do Rzeczy” ukaże się 30 marca najprawdopodobniej i w wersji cyfrowej, i papierowej – pisze Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Numer można pobrać pod adresem: https://prenumerata.dorzeczy.pl/