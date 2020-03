Kolejna grupa Polaków wraca do kraju. "Trochę boimy się tej podróży"

„Samolot wyleciał z Ercan o godzinie 6 czasu cypryjskiego (godz. 5 w Polsce - PAP). Na jego pokładzie znajdowało się w sumie 110 pasażerów” – powiedział PAP Serhat Ozcelik, dyrektor lotniska Ercan w Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRCP). Dodał, że we wtorek z Ercan wylecą jeszcze co najmniej dwa samoloty ewakuujące turystów z pięciogwiazdkowego hotelu Salamis Bay Conti, w którym przebywali Polacy. Jeden poleci do Stuttgartu, a drugi do Hanoweru. Organizowany jest też samolot do Szwecji.

Zgodnie z prawem międzynarodowym wszystkie samoloty startujące z lotniska Ercan, które znajduje się w uznawanej tylko przez Ankarę TRCP, muszą mieć międzylądowanie w Turcji. Z tego powodu samolot z Polakami międzylądował w Antalyi. Przylot do Drezna ma nastąpić przed południem, na miejscu będzie na nich czekał autobus, który zabierze ich do kraju.

Przed wylotem, jeszcze w poniedziałek, polscy turyści zostali zbadani przez tureckocypryjskie służby medyczne. – Zrobili z nami wywiad kliniczny i zmierzyli temperaturę – powiedziała PAP turystka, która chciała pozostać anonimowa. – Trochę boimy się tej podróży. Wolelibyśmy polecieć bezpośrednio do Polski. Niestety, nie udało się – dodała.

Również we wtorek, o godz. 12.30 czasu cypryjskiego, z lotniska w Larnace w Republice Cypryjskiej wyleci trzeci samolot Polskich Linii Lotniczych LOT w ramach akcji #LOTdodomu. – Prawdopodobnie będzie to już ostatni lot ewakuujący Polaków z Cypru. Z tego, co wiem, w tej chwili są w tym samolocie jeszcze wolne miejsca – powiedziało PAP miejscowe źródło.

Na pytanie, dlaczego polscy turyści z hotelu na Cyprze Północnym nie mogli z niego skorzystać, odpowiedziało, że nie było to możliwe z powodu podziału politycznego wyspy. W sumie w hotelu Salamis Bay Conti kwarantannę odbyło 724 turystów oraz 75 osób z personelu. Oprócz Polaków znajdowali się w nim Niemcy, Szwedzi, Anglicy, Francuzi i Irańczycy. To właśnie tam zarejestrowano pierwszy przypadek koronawirusa w TRCP - pierwszą zakażoną osobą okazała się 65-letnia Niemka. Oprócz niej w hotelu zachorowało 30 innych turystów z Niemiec.

Na Cyprze Północnym do tej pory stwierdzono ogółem 40 przypadków zakażenia koronawirusem. Według lokalnego dziennika "Yeniduzen" 29 cudzoziemców (wszyscy z hotelu Salamis Bay Conti), łącznie z "pacjentką zero", wyzdrowiało i we wtorek opuściło wyspę.