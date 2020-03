Dziś internetowa premiera filmu "Paszporty Paragwaju"

Film dokumentalny "Paszporty Paragwaju" w reżyserii Roberta Kaczmarka został wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej w 2018 r. Jego kinowa premiera odbyła się w 30 stycznia 2019 r. Film dotknął bardzo ważnego, mało znanego szerszemu odbiorcy wątku historii Polski, jakim była działalność grupy posła Aleksandra Ładosia na rzecz ratowania Żydów.

W skład tej grupy wchodzili: zastępca Aleksandra Ładosia Stefan Ryniewicz, wicekonsul RP Konstanty Rokicki, attachépolskiego poselstwa Juliusz Kühl i dwóch przedstawicieli organizacji żydowskich – Abraham Silberschein (Światowy Kongres Żydów i założony przez niego RELICO – Committee for Relief of the War-Stricken Jewish Population) oraz Chaim Eiss (Agudat Israel).

Grupa ta w latach 1941-43 zajmowała się podrabianiem i szmuglowaniem ze Szwajcarii do Polski i innych krajów Europy paszportów krajów Ameryki Łacińskiej dla Żydów.

"Paszporty Paragwaju" to najlepsza produkcja filmowa Instytutu Pamięci Narodowej. Pokazywana wielokrotnie na terenie całego kraju, w telewizji publicznej, a co najważniejsze w wielu krajach na świecie. Pokazy te organizowane były przez polskie placówki dyplomatyczne (ambasady, konsulaty), Polskie Instytuty Kultury, stowarzyszenia, jak i żydowskie centra kulturalne. Tak szeroki odbiór filmu na świecie był możliwy dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Film ma dwie wersje lektorskie: polską i angielską, zostały przygotowane również napisy w kilku językach, m.in. niemieckim, włoskim, francuskim, rosyjskim, hebrajskim, słoweńskim, węgierskim. Trwają również prace nad kolejnymi wersjami językowymi. Wiele pokazów filmu we współpracy z MSZ jest w trakcie organizacji lub planowania.

Dokument "Paszporty Paragwaju" zdobył w 2019 r. nagrodę w konkursie głównym na XI Festiwalu Niepokorni. Niezłomni. Wyklęci w Gdyni w 2019 r. Rywalizowało o nią 30 filmów dokumentalnych.