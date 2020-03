MZ: Rośnie liczba zakażonych. Już 844 chorych na koronawirusa

Potwierdzone przypadki dotyczą: 18 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. śląskiego,5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 1 osoby z woj. wielkopolskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 844/9 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ograniczenie do 11 kwietnia swobody przemieszczania się, z wyjątkiem dojazdu do pracy, załatwiania niezbędnych życiowych spraw, wolontariatu i całkowity zakaz zgromadzeń, imprez, spotkań, chyba że z najbliższymi - są wśród nowych obostrzeń wprowadzanych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

O nowych ograniczeniach poinformowali na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szczegóły mają być znane po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia w tej sprawie. Do 11 kwietnia nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenia te nie dotyczą: dojazdu do pracy, wolontariatu, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np niezbędnych zakupy, wykupienia lekarstw, opieki na bliskimi, wyprowadzienia psa), przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób, choć nie dotyczy to rodzin. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań, chyba że z najbliższymi.