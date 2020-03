Były szef PKW: Przeprowadzenie wyborów w tej sytuacji jest niedopuszalne

– Jeżeli władze nie zdecydują się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, to wybory odbyć się będą musiały, ale niestety - z dużym narażeniem zdrowia, czy życia członków PKW, czy samych wyborców – wskazał Hermeliński.

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma warunków do prowadzenia kampanii wyborczej: – Szczególną jej formą jest agitacja, . Teraz nie ma możliwości agitacji. Korespondowanie przez internet jest niepoważne, to nie jest żadna kampania. Faktem jest, że pozostali kandydaci wycofali się, honorując istniejące obostrzenia – powiedział gość RMF FM.

– Nie chce być złym prorokiem, ale czarno to widzę – mówił pytany o to, czy będą problemy z zebraniem odpowiedniej ilości osób do komisji. –Szkolenie w prawdzie może się odbyć zdalnie, ale czy będzie ono skuteczne? – mówił Hermeliński. Poddawał w wątpliwość zasadność przeprowadzania szkoleń przez internet, zwracając uwagę na możliwe przeszkody w postaci braku sprzętu, czy nieumiejętności w korzystaniu z sieci przez osoby starsze, które w większości są w komisjach.