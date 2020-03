Dziennikarka nie wytrzymała. "Czy prezes jest oderwany od rzeczywistości?"

Emilewicz: Jeśli będzie taka potrzeba, nie zawahamy się znowelizować ustawy budżetowej

– Jeśli będzie taka konieczność, to nie zawahamy się znowelizować ustawy budżetowej pod koniec maja czy w czerwcu, po to by dać sobie większy bufor finansowy – mówiła w TVN24 minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.