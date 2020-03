Tomasz Grodzki zwołuje pilne posiedzenie Senatu

– W przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe, pilne posiedzenie Senatu po to, aby jak najszybciej uchwalić przepisy, które spowodują, że łatwiej nam wszystkim będzie pokonać epidemię – powiedział Grodzki.

Marszałek tłumaczył, że zanim dojdzie do posiedzenia plenarnego chciałby, aby "senatorowie, a wcześniej posłowie, zebrali się w małych grupach i wypracowali jak najdalej idący kompromis co do tarczy antykryzysowej po to, żeby posiedzenie było jak najkrótsze".

Grodzki powiedział, że wystosował pismo do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z prośbą o sugestie i doradztwo w sprawie bezpiecznego przeprowadzenia posiedzenia Senatu.

– Chodzi o to, żeby nie narażać bezpieczeństwa senatorów i personelu Senatu, ale jednocześnie uchwalić szybko i sprawnie jak najlepsze prawo, które będzie służyło pracodawcom, pracownikom, ochronie zdrowia i nam wszystkim, choćby matkom, które są na zasiłkach, bo szkoły są zamknięte – stwierdził.

Grodzki przypomniał, że obecnie wiek dziecka, na które otrzymuje się zasiłek, wynosi 8 lat i że chciałby ten wiek wydłużyć. Tak samo okres wypłaty świadczenia na dziecko – z 14 dni aż do momentu otwarcia szkół.

– Chcemy, żeby przedsiębiorcy byli zwolnieni z ZUS-u, żeby nastąpiły wakacje kredytowe, żeby dbać o system transportowy, gdzie właściciele film transportowych mają problemy z zapłaceniem kolejnych rat leasingu. Takich zagadnień szczegółowych jest bardzo wiele i chcemy to poprawić przed posiedzeniem Sejmu i Senatu, tak aby zebranie plenarne było jak najkrótsze – powiedział marszałek.