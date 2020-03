Już 14 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. Ponad tysiąc osób zakażonych

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 39 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. zachodniopomorskiego, woj. opolskiego i woj. małopolskiego – podaje na Twitterze resort zdrowia.

Jednocześnie ministerstwo poinformowało o śmierci jednego z pacjentów, zakażonego koronawirusem. „W szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14 osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące” – czytamy w komunikacie.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 1031; 14 osób zmarło w wyniku zakażenia.

Zakażenia na świecie

Na świecie – od 31 grudnia 2019 r. do 25 marca 2020 r. – odnotowano 416 tys. 916 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 18 tys. 565 zgonów – podał w środę Główny Inspektorat Sanitarny. Śmiertelność wyniosła 4,5 proc.

Najwięcej zgonów zgłoszono z Włoch – 6 tys. 820; Chin – 3 tys. 287; Hiszpanii – 2 tys. 696; Iranu – 1 tys. 934; Francji – 1 tys. 100; i Stanów Zjednoczonych – 801.

W ostatnich tygodniach obserwuje się w Europie rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.Polska, zgodnie z raportem WHO, została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego wirusa SARS-CoV-2. Do takiej transmisji, według danych WHO z 24 marca, dochodzi w 49 krajach regionu europejskiego.

