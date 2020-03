Awantura w Sejmie. "Czego się kłócicie?”

Już wczoraj w trakcie obrad, nieliczni posłowie opozycji, którzy znajdowali się na sali plenarnej, zachowywali się w taki sposób, że niezbędna była interwencja marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

"To wstyd i hańba"

Do podobnej sytuacji doszło dzisiaj, na samym początku obrad. Kiedy posłanka Lewicy zgłaszała wniosek o przedłużenie posiedzenia Sejmu, poseł opozycji – Sławomir Nitras, krzyczał i przeszkadzał.

Po Katarzynie Kotuli głos zabrał przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski, który zwrócił uwagę na zachowanie Nitrasa. – W tym szczególnym momencie, proszę panią marszałek o zdyscyplinowanie pana posła Nitrasa, który w momencie kiedy nasza posłanka składa wniosek formalny, pokrzykuje – mówił polityk Lewicy.

– Czego się kłócicie? To dla ludzi jest to posiedzenie – mówił dalej Gawkowski. – To wstyd i hańba – dodał poseł, podsumowują zachowanie polityków Platformy.

W odpowiedzi na apel posła Lewicy, marszałek Witek po raz kolejny upomniała Sławomira Nitrasa, który utrudnia prowadzenie obrad na sali plenarnej.

– Jeśli pan nie może siedzieć na tej sali, bo pana coś denerwuje, to może się pan przenieść na inną salę – podkreśliła Witek. – Proszę o zdyscyplinowanie się – dodała.