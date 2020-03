Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Chorych jest już 1289 osób

Jak podaje resort zdrowia, nowe przypadki dotyczą.: 10 osób z woj. łódzkiego, 9 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. wielkopolskiego, 6 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. podkarpackiego, 3 osób z woj. lubelskiego oraz po 1 osobie z pomorskiego, opolskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem 1289. 16 osób zmarło w wyniku zakażenia.

Szumowski: Scenariusz z południa Europy możliwy w Polsce

Minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany w czwartek wieczorem w Polsat News, czy w naszym kraju w ciągu kilku tygodni może się zrealizować podobny scenariusz rozwoju epidemii jak we Włoszech czy w Hiszpanii, powiedział: "oczywiście, że może, jeśli nie zachowamy zdrowego rozsądku".

– To naprawdę nie zależy od tego, czy medycy będą najsprawniejsi, czy będą świetnie działali. Jeżeli my nie zachowamy się przyzwoicie, siedząc po prostu w domu, to taki scenariusz może mieć miejsce. To wszystko zależy od nas. Naprawdę – powiedział minister. Dodał, że w Polsce mamy w tej chwili dopiero początek walki z epidemią. – Parafrazując wypowiedzi historyczne, to nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku, to jest naprawdę początek działań, początek naszej walki – ocenił.