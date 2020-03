Nowy kandydat PO w wyborach? Dziennikarz zapytał o to Kidawę-Błońską

Wiceminister zdrowia: Wzrost procentowy nowych zakażeń nieznacznie spada

W sobotę wykryto jedno duże ognisko COVID-19, przez co statystyka zachorowań znacząco wzrosła, ale jeśli spojrzymy na wzrost procentowy zakażeń dzień do dnia, to on powoli, ale jednak spada – powiedział wiceminister zdrowia Janusz...