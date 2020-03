Prezydent założył konto na TikToku

– Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie ale potrzebny jest też sport – e-sport. Zapraszamy was do turnieju #GrarantannaCup organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji – zachęca prezydent.

"Sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. A jeśli konkursy, to także nagrody!" – oto co oferuje uczniom serwis grarantanna.pl. Jednocześnie portal zachęca do korzystania ze zdalnych lekcji udostępnionych na rządowej stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. "Grarantanna" to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji. W ten sposób chce przekonać młodzież, że nieplanowany pobyt w domu nie musi być nudny.

Do skorzystania z możliwości zachęca Andrzej Duda. A przy okazji informuje, że ma konto na TikToku – niezwykle popularnej wśród dzieci i młodzieży platformie.

TikTok to aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i udostępnianie bardzo krótkich materiałów wideo. Została utworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance, we wrześniu 2016. Dostępna w ponad 75 wersjach językowych, w 150 krajach świata. W czerwcu 2018 miała łącznie ponad 500 milionów użytkowników.