Terlecki: We wtorek posiedzenie Sejmu

– Posiedzenie Sejmu, podczas którego izba zajmie się poprawkami Senatu do ustaw tworzących tarczę antykryzysową rozpocznie się we wtorek o godz. 13 – zapowiedział Ryszard Terlecki po posiedzeniu Prezydium Sejmu.

Sejm on-line

Terlecki powiedział też, że już we wtorek o 8.30 poprawkami Senatu zajmie się sejmowa komisja finansów. – Oczywiście o ile Senat dzisiaj przyjmie poprawki do ustaw – podkreślił. To znaczy, jeśli jeszcze w poniedziałek odbędą się głosowania w Senacie, Senat przyjmie poprawki do ustaw i odpowiednie dokumenty trafią do Sejmu.

Wicemarszałek był pytany, czy klub PiS skłonny jest wycofać się ze zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzonych w ramach specustawy ws. koronawirusa, jeśli Senat przyjmie poprawkę skreślającą ten przepis. – Zobaczymy co przyjdzie z Senatu – odpowiedział. – Z pewnością nam zależy nam tym, żeby było możliwe głosowanie korespondencyjne przynajmniej dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli czy nie będą chcieli udać się do komisji wyborczej – powiedział. Chodzi o poprawkę PiS zgłoszoną w Sejmie. Umożliwia ona osobom powyżej 60. roku życia oraz tym pozostającym w kwarantannie na głosowanie korespondencyjne.

Głosowanie w Senacie ma się rozpocząć o godz. 23.

Tarcza antykryzysowa w parlamencie

Projekt pakietu antykryzysowego m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez trzy miesiące, przewiduje także wypłacanie świadczenia postojowego. Cała tarcza opiera się na pięciu filarach – utrzymaniu miejsc pracy, wsparciu dla firm, dofinansowaniu służby zdrowia, wzmocnieniu inwestycji publicznych oraz systemu finansowego. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu.

Dzięki zapisom będzie możliwe zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ulga obejmie 3 miesiące. Pakiet wprowadza także świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych.