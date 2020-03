Müller: Każda z poprawek generuje efekty finansowe, musimy je przeanalizować

Senat zaproponował w nocy z poniedziałku na wtorek kilkadziesiąt poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Jedna ze zmian zawiesza pobór podatków od przedsiębiorców na czas trwania epidemii. Senat wykreślił natomiast ze specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym i zmiany dotyczące Rady Dialogu Społecznego.

Rzecznik rządu Piotr Müller w Programie 3 Polskiego Radia był pytany, po co w specustawie znalazły się zapisy dotyczące RDS. –W ramach dyskusji dotyczącej Rady Dialogu Społecznego pojawiły się kwestie związane z lustracją, więc ten przepis, który pojawił się w pracach parlamentarnych, miał być narzędziem do tego typu działań, w związku z tym będziemy analizować te poprawki, które pojawiły się w Senacie –odpowiedział. – Dziś jest posiedzenie Sejmu, więc liczymy, że rozpatrzymy je na tym posiedzeniu – dodał.

– Te poprawki zostały przyjęte dzisiaj w nocy, w związku z tym my je analizujemy – odpowiedział rzecznik rządu pytany, czy są szanse, że zgłoszone przez Senat poprawki m.in. zwalniające mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące zostaną przyjęte. Müller podkreślił, że w przyjętych przez Sejm rozwiązaniach znajdują się już zapisy dot. zwolnienia małych i średnich firm z ZUS.

– Bierzemy pod uwagę, że każda z tych poprawek generuje konkretne efekty finansowe. W związku z tym, żeby odpowiedzialnie o tym mówić musimy te kilka godzin spędzić, aby je przeanalizować. Posiedzenie Sejmu zaczyna się o godz. 13, w związku z tym do tego czasu trwają te analizy – powiedział.

Rzecznik rządu pytany, czy tzw. tarcza antykryzysowa będzie sukcesywnie uzupełniana, powiedział, że dotyczy ona najbliższych trzech miesięcy. – "Tarcza" dotyczy trzech najbliższych miesięcy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Natomiast, jesteśmy skłonni, by uzupełniać, dostosowywać te narzędzia, jeśli sytuacja się pogorszy – tłumaczył Müller. Zaznaczył, że rząd, o czym podczas debaty w Sejmie mówił premier Mateusz Morawiecki i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, narzędzia ze specustawy będzie dostosowywane do realiów.