Czarzasty o prezydencie Dudzie: Jest głupi i cyniczny

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty był gościem Piotra Kraśki w poranku radia TOK FM. W rozmowie z politykiem Kraśko przypomniał słowa prezydenta Andrzeja Dudy na temat wyborów prezydenckich. – Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowanie odpowiednich środków ostrożności – powiedział podczas poniedziałkowej sesji "Q&A" na Facebooku prezydent.

– Co by pan powiedział konkretnie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który dopuszcza możliwość, że wybory się nie odbędą, ale też potrafi tego samego dnia powiedzieć, że jak do sklepu można, to i na wybory można? – pytał Czarzastego dziennikarz.

– Że w tej sprawie jest głupi i cyniczny. Że w tej sprawie oszukuje Polaków. Że dopuszcza do takiego myślenia, że jest możliwe sianie śmierci. W tej sprawie jest nieodpowiedzialny. Nota bene nieodpowiedzialny jest w wielu sprawach, ale w tej sprawie jest nieodpowiedzialny totalnie, bo to kosztuje zdrowie, bo to kosztuje życie – oceniał Czarzasty.

Polityk dodał, że prezydent powinien skonsultować tę sprawę ze swoimi doradcami i nie upierać się na majowej dacie wyborów. – Niech pan po prostu w imię własnej kariery, w imię własnego cynicznego interesu, nie opowiada Polakom bzdur – dodał lider SLD.

– Nie obrażam żadnego majestatu, tylko kieruję te słowa do człowieka, który po prostu za wszelką cenę chce tę funkcję pełnić drugą kadencję. Życie ludzkie jest ważniejsze od tego, żeby pan pełnił tę kadencję nawet jeden dzień – podkreślił Czarzasty.