Kolejna ofiara śmiertelna? Zmarł 65-letni pacjent zakażony koronawirusem

O śmierci pacjenta szpitala zakaźnego w Poznaniu poinformował w czwartek w trakcie konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dodał, że do tej pory w placówce w związku z epidemią koronawirusa zmarło siedem osób.

– Do tej pory nie podawałem tej informacji, ponieważ było wyraźne życzenie Ministerstwa Zdrowia, by informacje o zgonach były podawane przez ministra zdrowia. W tym obszarze dochodzi do różnicy poglądów i tutaj chciałbym rzetelnie państwa informować, stąd również będę podawał te informacje – powiedział Jaśkowiak.

Rzecznik prasowy i szef SOR jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu lek. med. Jacek Górny potwierdził w rozmowie z PAP, że 65-letni pacjent zmarł w nocy ze środy na czwartek. – Został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie i przyjęty na oddział intensywnej terapii. Mimo tej intensywnej terapii utrzymywał się stan krytyczny i chory niestety zmarł – powiedział Górny.

– To jest siódmy zgon, gdzie ewidentnie obraz kliniczny oraz wyniki testu na obecność koronawirusa wskazują COVID-19 jako przyczynę śmierci i taka przyczyna została wpisana (do karty zgonu – PAP) – dodał.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Poznania Joanna Żabierek przekazała w czwartek PAP, że zmarły cierpiał na choroby współistniejące, miał m.in. obciążenia pulmonologiczne.

W środę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło doniesienia o śmierci trojga pacjentów w poznańskim szpitalu zakaźnym – dwóch mężczyzn w wieku 77 i 94 lat oraz 80-letniej kobiety. Do momentu nadania depeszy PAP resort zdrowia nie podał informacji o zgonie 65-letniego pacjenta szpitala w Poznaniu.

