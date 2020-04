Kosiniak-Kamysz na drugim miejscu, kłopoty Kidawy-Błońskiej

Zgodnie z badaniem Instytutu Badań Spraw Publicznych na zlecenie StanPolityki.pl gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Andrzej Duda mógłby liczyć na 44,29 proc. głosów, co oznacza, że wybory nie skończyłyby się na I turze.

Niespodzianką jest spadek kandydatki KO na prezydenta z drugiego miejsca w sondażu. Za Andrzejem Dudą znalazł się bowiem kandydat Koalicji Polskiej, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (15,87 proc. głosów), a na trzecim miejscu Małgorzata Kidawa-Błońska (15,77 proc. głosów).

Kolejne miejsca zajęli prezenter telewizyjny i dziennikarz Szymon Hołownia (12,30 proc. głosów) i kandydat Lewicy Robert Biedroń (6,24 proc. głosów). Ostatnie miejsce zajął lider Konfederacji Krzysztof Bosak (5,24 proc. głosów).

Tylko 0,29 proc. badanych wybrało odpowiedź "Inny kandydat".

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 31.03-02.04.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS). Dane po uwzględnieniu zdecydowanych wyborców.

Łukasz Pawłowski i Instytut Badań Spraw Publicznych

O Instytucie Badań Spraw Publicznych pisaliśmy więcej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. – Łukasz Pawłowski to fachowiec, ale zajmujący się PR i marketingiem, nie badaniami! – mówił nasz informator. – Pawłowski przeprowadzał jednak na zlecenie PO badania, jako Instytut Badań Spraw Publicznych. Nikt nie słyszał o takiej firmie. Wszyscy wiedzą natomiast o Instytucie Spraw Publicznych, to pod renomę tej instytucji podszywa się firma Pawłowskiego – tłumaczył.

To nie jedyne wątpliwości co do Łukasza Pawłowskiego. Okazało się, że szef pracowni IBSP wykonywał zlecenia dla… Platformy Obywatelskiej. Pod nazwą „Pawłowski Consulting” dbał o social media i projekty internetowe partii. Na portalu społecznościowym zamieszczał zdjęcia z prominentnymi politykami PO, między innymi Ewą Kopacz.

Media opisywały też działalność Pawłowskiego w Radomsku (woj. łódzkie). Szef IBSP kilka lat temu miał pomagać w kampanii wyborczej kandydatowi PO na prezydenta miasta, Jarosławowi Ferencowi. Później lokalna „Gazeta Radomszczańska” napisała, że w dokumentach z kampanii wyborczej nie ma śladów usługi świadczonej przez Pawłowskiego. Jak tłumaczył prezydent Radomska „to nie była profesjonalna pomoc”. Profesjonalne były za to usługi świadczone potem przez firmę Pawłowskiego miastu Radomsko. Firma miała przez dwa lata zarobić na świadczeniu usług 120 tysięcy złotych – pisała „Gazeta Radomszczańska”.

