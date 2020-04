Tomaszewski: Wymienić Brzęczka, Polska zdobędzie medal w 2021 roku

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zostały odwołane. Co ta decyzja oznacza dla polskiej reprezentacji w piłce nożnej?

Jan Tomaszewski: Przede wszystkim to bardzo dobra i konieczna decyzja. Nie można było podjąć innej. Jak niedawno mówiłem, sam dopóki nie ma szczepionki na koronawirusa nie pojawię się na stadionie. W jakimkolwiek charakterze. Życie i zdrowie kibiców, trenerów i piłkarzy jest najważniejsze, dlatego zarówno Euro, jak i Igrzyska Olimpijskie należało przełożyć.

Pomijając jednak dramatyczne okoliczności i trwającą pandemię – czy reprezentacja Polski w 2021 roku ma szansę coś ugrać, czy też od strony czysto sportowej na przełożeniu turnieju straci?

Wydaje się, że jedyną przykrą rzeczą jest to, że Kuba Błaszczykowski może nie utrzymać formy do turnieju za rok. Jeśli ów turniej odbywałby się w terminie, gdyby nie byłoby epidemii, zapewne by w nim zagrał. Poza tym jednak jestem optymistą.

Pojawiły się pogłoski, że może nastąpić zmiana na stanowisku selekcjonera, bo Jerzy Brzęczek ma kontrakt tylko do czerwca tego roku.

Powiedzmy sobie szczerze – Jerzy Brzęczek nie udźwignął niestety – mówię z przykrością, bo mu kibicowałem – roli selekcjonera reprezentacji Polski. Eksperymentował ze składem, słuchał dziennikarzy, tzw. ekspertów, co nigdy nie byli w szatni drużyny piłkarskiej. Wstawiał na przykład trzech środkowych napastników, mylił sobie grę w klubie z reprezentacją. Dlatego uważam, że powinna nastąpić zmiana. W Polsce znam dwóch trenerów, którzy z dziennikarzami się przyjaźnią, ale nie pozwolą sobie na mieszanie w składzie. To Michał Probierz i Piotr Stokowiec. Ale nie miałbym też nic przeciwko, gdyby któryś z nich został asystentem trenera zza granicy, a potem jego następcą.

Co polscy piłkarze mogą osiągnąć w przyszłorocznym turnieju?

Jak wielokrotnie powtarzałem – mamy najbardziej zdolne pokolenie w historii polskiej piłki nożnej. W tym najlepszego środkowego napastnika na świecie, czyli Roberta Lewandowskiego. I przy dobrym prowadzeniu uważam, że może ono wywalczyć medal na mistrzostwach Europy w 2021 roku!