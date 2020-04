Szumowski: Nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach

– Ostatnio pojawiało się w przestrzeni medialnej i publicznej szereg niezweryfikowanych informacji nt. zapotrzebownia i dostępności indywidualnych środków ochronnych, testów w walce z koronawirusem. Dzisiaj chcemy przedstawić stan faktyczny – zaczął szef KPRM. Michał Dworczyk poinformował, że zgodnie z zaleceniem premiera od 10 dni prowadzona jest intensywna akcja uzupełniania asortymentu, środków ochrony osobistej, które zostały zakontraktowane z Chin oraz innych państw produkujących zamówiony sprzęt.

– 31 mln maseczek medycznych, 28 mln maseczek z filtrami, 17,5 mln kompletów rekawic jednorazowych, 1,8 mln gogli, okularów i przyłbic - to dane z ostatnich 10 dni. Ten asortyment jest przewożony za pośrednictwem mostu powietrznego – podał. – Docierają też transporty zamawiane przez samorządy. Stawiane są linie produkcyjne m. in. maseczek medycznych. W czerwcu te moce produkcyjne powinny być na poziomie 100 mln miesięcznie – dodał minister Dworczyk.

Szef KPRM poinformował również o zakupie dodatkowych 300 tys. testów na obecność koronawirusa.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił z kolei o prognozach dotyczących dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. – Wczoraj, przedwczoraj widzieliście państwo, to są liczby w okolicach 400. To pokazuje, że liczba zachorowań rośnie i rośnie oczywiście oraz będzie przyrastała – powiedział. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że to czy uda się ograniczyć ten wzrost zależy tylko od nas. – Wydaje się, że nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. W związku z tym analizujemy tutaj wspólnie z premierem możliwości działań dalszych, naszych działań w perspektywie najbliższych tygodni – dodał.

