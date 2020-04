PSL ma swój "Sok z Buraka"? Gmyz zawiadamia prokuraturę, burza w sieci

Pewien portal informacyjny wywołał w ostatnich dniach falę komentarzy w mediach społecznościowych. Chodzi o serwis Wiesci24.pl, na którym pojawiają się głównie teksty przychylne środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Burzę w sieci wzbudziły jednak artykuły, które uderzają i oczerniają innych polityków i inne ugrupowania. Internauci i dziennikarze zarzucają autorom treści w serwisie, że udostępniają także "fake newsy".

Podejrzenia wzbudza także to, w jaki sposób działacze i politycy PSL chwalą treści portalu Wiesci24.pl. "To odważny portal, który nie boi się krytycznie odnosić do władzy. Bardzo go cenię" – stwierdził na Twitterze marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

Cezary Gmyz postanowił zawiadomić prokuraturę i organy ścigania ws. wątpliwej działalności serwisu. Publicysta "Do Rzeczy" wskazuje, że mogło dojść do przestępstwa nielegalnego finansowania.

