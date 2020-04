Koniec z 500 plus? Gawkowski: Słyszałem to od posłów PiS

– Za kryzys gospodarczy w formie dzisiejszej pomocy antykryzysowej płacą najsłabsi. W tamtym tygodniu w kuluarach sejmowych chodząc i rozmawiając z posłami PiS, słyszałem „No, trzeba będzie się wycofać z 500 plus" – mówił Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Łukaszem Rogojszem w Porannej rozmowie Gazeta.pl.

Poseł Lewicy stwierdził, że politycy PiS będą chcieli powiązać decyzje o zawieszeniu popularnego programu z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

– [Mówili - red.] że trzeba będzie obciąć, zmniejszyć, złożyć to na karb kryzysu. Przecież pamiętamy, co się działo. Przecież to jest kryzys gorszy niż w 2008 roku– mówił Gawkowski.