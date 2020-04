Budka chwali Gowina: Pokazał, że jest odpowiedzialnym politykiem

Jarosław Gowin nie będzie już wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego swoją dymisję.

Decyzję skomentował lider PO Borys Budka. Według Budki "to był test na przyzwoitość". – Pozostając w rządzie, który pcha Polskę w ramiona szaleńczego wyścigu wyborczego należy się zastanowić, co jest ważniejsze, czy ten komfort osobisty. Pan premier Gowin pokazał, że wartości są ważniejsze – stwierdził polityk.

Budka wyraził nadzieję, że Gowin "w krótkim czasie przekona resztę polityków Porozumienia, że nie warto być w rządzie z ludźmi, dla których jedyne znaczenie mają wybory". Powiedział, że trzyma kciuki, aby Gowin "przekonał pozostałych swoich parlamentarzystów, że ten rząd powinien odejść do historii".

Szef Platformy Obywatelskiej pozytywnie ocenił zachowanie Gowina, który to wstrzymał się od głosu w kwestii wprowadzenia do porządku obrad Sejmu projektu PiS dotyczącego głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich. – Liczę, że w tej sytuacji będziemy w stanie wspólnie zatrzymać to, co PiS próbuje zafundować Polakom – głosowanie w warunkach skrajnie niebezpiecznych, głosowanie w sytuacji kiedy państwo i samorząd powinno robić wszystko, by walczyć z koronawirusem, a nie zajmować się wyborami – powiedział Borys Budka.