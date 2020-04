Co powie pani Joanna?

– Kocham seks i nie wyobrażam sobie bez niego życia – zapewniła. – Nie będę więc opowiadać bajek, że dopiero po pięćdziesiątce odkryłam, jaki to seks jest cudowny. Jest coraz lepszy i coraz lepiej smakuje. Nie ma znaczenia gdzie i jak. Ważne z kim i jak – dodała.

Niestety, na tym nie poprzestała. – Najważniejsze jest, i my, kobiety, to potrafimy, żeby komunikować się pozytywnie. Nie mówić: „Kochanie, mamy problem z seksem”. Tylko powiedzieć: „Ja mam ochotę na coś jeszcze bardziej odkrywczego” – wyjaśniła.

Czy możemy zaapelować do pani Joanny, by już nic bardziej odkrywczego nie fundowała nam w swoich wywiadach? Strach otworzyć gazetę. I Pudelka.