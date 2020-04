"Narusza suwerenność" czy "kończy bezprawie"? Fala komentarzy po decyzji TSUE

Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do państw Unii Europejskiej, to mają one obowiązek trzymania się unijnego prawa. Polska musi teraz zawiesić funkcjonowanie Izby, jeżeli postąpi inaczej, to Komisja Europejska może wnioskować o dzienne kary dla naszego państwa.

"Mało jeszcze bajzlu narobili... Jedno wiem, jak się skończy obecne zamieszanie, trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad rachunkiem zysków i strat z przynależności do UE" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Zgodnie z orzecznictwem TK z lat 2006-2013 które omawiałem kiedyś w @DoRzeczy_pl TK powinien niezwłocznie zbadać, czy TSUE nie wykroczył poza kompetencje, które RP scedowała na UE w podpisanych traktatach. Jeśli tak się stało, jego orzeczenie należy uznać za niebyłe" – dodał Ziemkiewicz w kolejnym wpisie.

Decyzja TSUE wywołała falę komentarzy wśród polityków i dziennikarzy. Część osób twierdzi, że jest to naruszeniem praworządności, część jednak twierdzi, że decyzja Trybunału oznacza "koniec bezprawia".

"TSUE nie ma kompetencji do oceny, ani tym bardziej zawieszania konstytucyjnych organów państw członkowskich. Dzisiejsze orzeczenie jest uzurpacyjnym aktem naruszającym suwerenność Polski" – ocenia Sebastian Kaleta.

Czytaj także:

TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego