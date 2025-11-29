Zagrożony Myrchą
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Zagrożony Myrchą

Dodano: 
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przed gmachem Sejmu w Warszawie
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przed gmachem Sejmu w Warszawie Źródło: PAP / Leszek Szymański
ĆWIERKOT II Nie no, ludzie, no jak? Ciosy padają z miejsc nieoczekiwanych! Stop.

Ja sobie myślałem, że zastąpi mnie z powodzeniem sztuczna inteligencja, która poznawszy moje słownictwo, sposób pisania i tematy, które staram się ujmować w żartobliwą formę, wymyśli algorytm, który napisze jak ja, ale lepiej, szybciej i taniej o połowę (swoją drogą, po co jej aż takie pieniądze?). Stop.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także