Zagrożony Myrchą

Ja sobie myślałem, że zastąpi mnie z powodzeniem sztuczna inteligencja, która poznawszy moje słownictwo, sposób pisania i tematy, które staram się ujmować w żartobliwą formę, wymyśli algorytm, który napisze jak ja, ale lepiej, szybciej i taniej o połowę (swoją drogą, po co jej aż takie pieniądze?). Stop.