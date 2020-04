Fatalny wynik Kidawy-Błońskiej. Lider PSL głównym rywalem Dudy

W najnowszym sondażu liderem wyścigu prezydenckiego niezmiennie pozostaje Andrzej Duda. Na obecnego prezydenta chce głosować 44,53 proc. respondentów. Taki wynik oznacza, że musiałaby się odbyć druga tura.

Najciekawiej wygląda jednak walka o to, kto do drugiej tury wejdzie. Z sondażu wynika, że byłby to Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lidera PSL chce obecnie głosować 15,25 proc. ankietowanych. Małgorzata Kidawa-Błońska spadła na trzecie miejsce i zdobyła jedynie 14,23 proc. głosów.

Niewiele brakowało a wyprzedziłby ją również Szymon Hołownia. Popularnego prezentera TVN wskazało bowiem 13,08 proc. uczestników sondażu. Następne miejsce zajmuje Robert Biedroń, którego popiera 6,7 proc. respondentów oraz Krzysztof Bosak, którego wskazało 6,21 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadził Instytutu Badań Pollster.