Co z maturami i egzaminami ósmoklasistów? Szef MEN o decyzji rządu

– Od kilku tygodni mamy stan szczególny, który doprowadził do tego, że szkoły musiały zmienić sposób funkcjonowania - mówi szef MEN Dariusz Piątkowski. Minister podziękował nauczycielom za ich pracę. - Wiem, że nie było łatwo. Ale ze względów zdrowotnych staramy się ograniczać kontakty. Przedłużamy okres zawieszenia szkół, by te kontakty międzyludzkie były jak najbardziej ograniczone. Ze względów zdrowotnych przekładamy egzaminy na inny czas – wyjaśnił Piontkowski.

Szef MEN zwrócił się do uczniów, którzy będą w tym roku pisali egzaminy maturalne i ósmoklasistów. – Wiemy, ze macie ogromny stres, nie wiecie, kiedy egzamin się odbędzie, ale my także się do tego przygotowujemy. Odkładamy termin egzaminu. O tym, kiedy będzie nowy termin egzaminu, powiadomimy na trzy tygodnie przed nową datą – zaznaczył Piontkowski.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Jak tłumaczył Morawiecki, o kolejny tydzień wydłużone zostają obostrzenia. dot. zamknięcia kin, galerii handlowych czy salonów fryzjerskich. – O dwa tygodnie, do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, a także ruchu kolejowego międzynarodowego. Podtrzymujemy również zamknięcie granic, sanitarne kontrole na granicach i obowiązkową kwarantannę – mówił dalej Morawiecki.