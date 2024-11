Baku: Papież apeluje o umorzenie długów krajów najuboższych

"Troska o stworzenie jest jedną z najpilniejszych kwestii naszych czasów i jest ściśle związana z utrzymaniem pokoju” – czytamy w papieskim przesłaniu wygłoszonym przez kard. Pietro Parolina, watykańskiego sekretarza stanu podczas Konferencji Państw Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Cop29), która obraduje w stolicy Azerbejdżanu – Baku do 22 listopada.

Wezwanie papieża

"Konferencja Cop29 odbywa się w kontekście rosnącego rozczarowania instytucjami wielostronnymi i niebezpiecznymi tendencjami do budowania murów” – zauważa Franciszek. Wskazuje, że egoizm indywidualny, narodowy i potężnych grup podsyca klimat nieufności i podziałów, który nie odpowiada potrzebom współzależnego świata, w którym powinniśmy działać i żyć jako członkowie jednej rodziny zamieszkującej tę samą połączoną globalną wioskę. "Rozwój gospodarczy nie zmniejszył nierówności” – alarmuje papież: – wręcz przeciwnie, faworyzował priorytet zysku i interesów partykularnych kosztem ochrony najsłabszych i przyczynił się do stopniowego pogarszania się problemów środowiskowych” – stwierdza papież.

Ojciec Święty mówiąc o kwestii "finansowania klimatu”, będącej jednym z celów Cop29, zwraca uwagę na konieczność zrozumienia, że "dług ekologiczny i dług zagraniczny to dwie strony tego samego medalu”. Apeluje zatem nawiązując do Roju Jubileuszowego 2025 do krajów najbogatszych aby „uznały powagę tak wielu swoich przeszłych decyzji i postanowiły umorzyć długi krajów, które nigdy nie będą w stanie ich spłacić”. "To coś więcej niż kwestia hojności, to kwestia sprawiedliwości” – podkreśla papież, przypominając, że istnieje "dług ekologiczny, szczególnie między globalną Północą a Południem”.

Zdaniem Franciszka „konieczne jest poszukiwanie nowej międzynarodowej architektury finansowej opartej na zasadach równości, sprawiedliwości i solidarności”, aby "zapewnić poszanowanie godności wszystkich krajów, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej narażonych na katastrofy klimatyczne”.

