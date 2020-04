Dzisiaj rano poseł KO Sławomir Nitras tłumaczył, że Prawo i Sprawiedliwość chce użyć wojska do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju. – Te wybory będą fałszowane. Ten system wyborczy, który nam szykuje PiS, to jest system wyborczy, którego nie powstydziłby się generał Jaruzelski. Pod butem wojskowym i pod bagnetem wojskowym. Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału. Nam się szykuje jakąś farsę wyborczą – mówił Nitras w Onecie.

Podobne zdanie ma jego partyjny kolega poseł KO Zbigniew Konwiński, który komentował wypowiedź Nitrasa podczas konferencji w Sejmie.

– Wojsko jest od tego, żeby strzec naszych granic, naszego bezpieczeństwa. Nie jest od organizowania wyborów. Wojsko organizowało nam politykę przed 1989 rokiem i to chyba nie są te czasy – mówił Konwiński.

– Od czego innego jest wojsko, coś się kompletnie politykom PiS w głowach pomieszało do czego ma służyć polska armia i do czego służy honor polskiego żołnierza. Nie do tego są polscy żołnierze. Listonosz nie jest od przeprowadzania wyborów, jest od roznoszenia listów, korespondencji. Żołnierz jest od tego, by strzec naszych granic, naszego bezpieczeństwa. Od tego są żołnierze, od tego są listonosze. W tym kontekście, jak rozumiem, padła wypowiedź kolegi Nitrasa – dodał polityk.

